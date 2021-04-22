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لهذا السبب.. حنان ترك تقدم بلاغًا لإدارة "فيس بوك"

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك عن تقدمها تقدمت ببلاغ لإدارة الموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب وجود العديد من الأشخاص الذين ينتحلون شخصيتها، ويتحدثون باسمها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت حنان ترك:"في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة فيس بوك لغلقها، وفى انتظار رد إدارة فيس بوك".

واختتمت حنان ترك كلامها قائلة:"أنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر فى فيس بوك وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على فيس بوك سيعرف الجميع الصفحة، وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستجرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة".

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