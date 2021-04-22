أستاذ مناهج: الامتحانات التجريبية تحقق هدفين للتعليم (فيديو)

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة إن الامتحانات التجريبية للثانوية العامة تعتبر اتجاها تربويا جيدا، ويحقق هدفين وهما تقييم الطالب لنفسه، فضلا على أنه يساعد الوزارة في معرفة السلبيات في معرفة السلبيات التي تواجه النظام.





وأشارت "أبو عميرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة لابد وأن تضع خطة بديلة لمواجهة أي مشكلات تواجه الطلاب، وخاصة وأن نتيجة هذا الامتحان يحدد مصير الكلية التي سيلتحق بها الطالب.



