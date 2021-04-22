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أستاذ مناهج: الامتحانات التجريبية تحقق هدفين للتعليم (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة إن الامتحانات التجريبية للثانوية العامة تعتبر اتجاها تربويا جيدا، ويحقق هدفين وهما تقييم الطالب لنفسه، فضلا على أنه يساعد الوزارة في معرفة السلبيات في معرفة السلبيات التي تواجه النظام.

وأشارت "أبو عميرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة لابد وأن تضع خطة بديلة لمواجهة أي مشكلات تواجه الطلاب، وخاصة وأن نتيجة هذا الامتحان يحدد مصير الكلية التي سيلتحق بها الطالب.

وأكدت أن الامتحان الإلكتروني أفضل إعدادا، وتصحيحا، ولا يتم تسريبه، ولا يساعد على الغش، لافتة إلى أن الامتحان الورقي يكلف الدولة أموال أكثر.

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