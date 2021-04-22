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اتحاد الغوص والانقاذ ينظم مهرجان السباحة بالزعانف بمناسبة أعياد تحرير سيناء
الخميس 22/أبريل/2021 - 11:39 ص
الفجر الرياضي
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ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد مهرجان السباحة بالزعانف بمناسبة احتفالات مصر بتحرير أعياد سيناء على بحيرة التمساح أمام نادي الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يوم الأحد 25 إبريل الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.
ويشهد المهرجان حضور 40 سباح وسباحة من أعضاء المنتخب القومى المصرى للسباحة بالزعانف في المنافسة على بحيرة التمساح أمام نادى الدنفاه يوم الأحد 25 إبريل تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء وتقديرا وعرفانا بجهود رجال هيئة قناه السويس فى تعويم السفينة ايفرجرين.
يقام المهرجان تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
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