اتحاد الغوص والانقاذ ينظم مهرجان السباحة بالزعانف بمناسبة أعياد تحرير سيناء

ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد مهرجان السباحة بالزعانف بمناسبة احتفالات مصر بتحرير أعياد سيناء على بحيرة التمساح أمام نادي الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يوم الأحد 25 إبريل الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد مهرجان السباحة بالزعانف بمناسبة احتفالات مصر بتحرير أعياد سيناء على بحيرة التمساح أمام نادي الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يوم الأحد 25 إبريل الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.