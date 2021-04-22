حسين زين يلتقي بفريق عمل برنامج 'بيت للكل'

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بفريق عمل برنامج "بيت للكل"، ووجه لهم التحية والتقدير للجهد المبذول، لخروج البرنامج بهذا الشكل المتميز، الذي يؤكد مهنية وتميز القائمين عليه.





وقال حسين زين، إن البرنامج يُعد أول وأكبر إنتاج عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين، ويقدم قوالب إعلامية متميزة، تسهم في تنمية الوعي نحو مختلف قضايا الوطن العربي.





وتمنى "زين" لفريق عمل برنامج بيت للكل، مزيدًا من التفوق والتألق، وتقديم محتوى إعلامي يحظى برضا المشاهد المصري والعربي.



