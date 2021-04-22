الجيش الإسرائيلي: الصاروخ السوري أخطأ هدفه وانفجر في النقب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على بقايا صاروخ في منطقة رمات نيغيف بالنقب، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن صاروخًا سوريًا أرض-جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي تحيط به السرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له حسابه على تويتر، أنه شن هجومًا على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مواقع قرب بلدة الضمير التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق وتوجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.