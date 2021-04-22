Advertisements

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ السوري أخطأ هدفه وانفجر في النقب

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:44 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات
Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على بقايا صاروخ في منطقة رمات نيغيف بالنقب، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن صاروخًا سوريًا أرض-جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي تحيط به السرية.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له حسابه على تويتر، أنه شن هجومًا على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

 

واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مواقع قرب بلدة الضمير التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق وتوجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا الصاروخ الجيش الاسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

الأسطورة باقي في مدريد.. تطور جديد بشأن سيرجيو راموس

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

للمرة الـ132.. سلطات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" بالنقب

سقوط صاروخ على جنوب إسرائيل بدون إصابات

إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة

غارات إسرائيلية على عدة مناطق شمال غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي السوري

أول رد من إسرائيل بعد سقوط صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونا النووي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر