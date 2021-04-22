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نادي حراء السعودي يتعاقد مع مدرب الكاراتيه المصري مصطفى رامبو

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:39 ص
مصطفى رامبو
مصطفى رامبو
الفجر الرياضي
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بعد موافقة مجلس ادارة نادي حراء الرياضي بمكة المكرمة برئاسة السيد خالد الهندي وقعت إدارة النادي متمثلة في  السيد سلطان الذيب الرئيس التنفيذي للنادي عقدا مع المدرب المصري الكابتن مصطفى محمود الشهير برامبو.

 الجدير بالذكر ان المدرب المصري الكابتن مصطفي رامبو سبق لة تمثيل مصر في العديد من البطولات الدولية وهو من أبطال العالم للكارتية وله تاريخ مشرف في قيادة الاندية السعودية وحصل على مراكز متقدمة في معظم بطولات المملكة العربية السعودية ومن هذه الاندية نادي الاتحاد السعودي بجدة.

وحضر التوقيع العقد بين ادارة النادي والكابتن مصطفي رامبو كل من : المستشار الفني بالنادي السيد محمود بن غالب والمشرف على لعبة الكاراتية بالنادي الكابتن عبدالرزاق الدويش.
نادي حراء السعودي يتعاقد مع مدرب الكاراتيه المصري مصطفى رامبو
نادي حراء السعودي يتعاقد مع مدرب الكاراتيه المصري مصطفى رامبو

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