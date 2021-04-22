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تحذير عاجل من وزير التعليم لمواقع السوشيال ميديا

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المواقع التي تنشر اخبارا كاذبا حول الغاء امتحانات شهر ابريل المقررة لطلاب صفوف النقل على السوشيال ميديا.

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسي في البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

واضاف شوقي،" قد نشرت منذ دقائق ان امتحانات ابريل في موعدها لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الاعدادي،وكذا الصفين الاول والثاني الثانوي العام.. ارجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتي هذه.

وتابع وزير التربية والتعليم، " إن كل هذه الاشاعات هى من صنيعة المغرضين الذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالي اتمنى ان ألا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب".
تحذير عاجل من وزير التعليم لمواقع السوشيال ميديا
تحذير عاجل من وزير التعليم لمواقع السوشيال ميديا

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