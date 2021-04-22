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خريطة إصابات كورونا في محافظات مصر

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، بسبب إهمال البعض في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من العدوى بالفيروس.

ويرصد "الفجر"، خريطة إصابات فيروس كورونا في مصر بعد ارتفاعها.

١. ارتفع معدل الإصابات الأسبوعي بشكل ملحوظ، وخاصة في بعض محافظات الجمهورية، وعلى رأسها القاهرة الكبرى.

٢. شهدت الفترة الأخيرة، زيادة في نسب الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العزل وكذلك غرف العناية المركزة بسبب زيادة أعداد المصابين.

٣. هناك مخاوف من تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا اليومية، خلال شهر رمضان بسبب عادات المصريين في اللقاءات والتجمعات بجانب التزاحم في وسائل المواصلات في الفترة التي تسبق صلاة المغرب.

٤. وتعتبر محافظات قنا والفيوم، كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، وأسيوط، هي المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.

٥. وساهمت خطة وزارة الصحة، لزيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، بلقاح كورونا، في زيادة مراكز صرف اللقاح إلى 200 مركز لاستقبال المواطنين في مختلف المحافظات.

وسجلت وزارة الصحة 861 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 46 حالة.

وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 218902 من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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