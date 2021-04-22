التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 66 موظفا بثلاث وحدات إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 66 موظفا بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.





وقال رئيس الجهاز إنه تم الموافقة على التسوية لعدد 29 موظفا بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و 28 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى 9 موظفين بديوان عام محافظة الفيوم.. مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



