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التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 66 موظفا بثلاث وحدات إدارية

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 66 موظفا بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال رئيس الجهاز إنه تم الموافقة على التسوية لعدد 29 موظفا بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و 28 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى 9 موظفين بديوان عام محافظة الفيوم.. مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الوحدات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة

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وحدات إدارية التنظيم والإدارة 66 موظفا

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