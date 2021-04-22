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التعليم العالي: مصر تحصل على ميداليتين في معرض بيروت الدولي للابتكار

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول مشاركة مكتب التايكو بالمعهد في معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021)، والذي تنظمه الهيئة العامة الوطنية للعلوم والبحوث.

وأوضح التقرير ان المعهد حصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) خلال المشاركة بالمعرض.
وأضاف التقرير أن مكتب التايكو بالمعهد شارك بمخرجين بحثيين حيث تقدمت الدكتورة سوسن عبدالهادي الحاصلة على الميدالية الذهبية، بمخرج بحثي بعنوان " تحضير وتوصيف متراكب نانوي جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم"، كما تقدم د. شريف علي يونس، بمخرج بحثي بعنوان "طريقة لتحضير المعادن النانونية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولات المستخلصة من مياه الصرف الصناعى كعوامل اختزال" وحصد عنه الميدالية الفضية.

وتضمن التقرير مشاركة أكثر من 70 اختراعا من ١٤ دولة في المعرض ضمن فئات مختلفة، حيث يقوم بالتحكيم نخبة من الحكام الدوليين ومن اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث.

وشارك في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2021 عدد من المخترعين من دول: (لبنان، كندا، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، ايران، العراق، المغرب، عُمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان).

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