محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان



هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.



كما هنأ المحافظ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأشاد بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة البواسل، اللذين سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض، لافتًا إلى أن هذه الذكرى ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا، ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.