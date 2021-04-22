سوريا تستقبل نحو 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

استقبلت السلطات الصحية في سوريا، اليوم الخميس، نحو 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.





وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كورونا من خلال مبادرة كوفاكس العالمية.

ومن جانبه، قال مسؤول دولي، إن أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا تصل اليوم إلى إدلب عبر برنامج كوفاكس.

وتسلمت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من الهند.