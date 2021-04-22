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القبض على عامل لاتجاره في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" - إيصال استبدال عملة منسوب لأحد البنوك باسم المتهم المذكور - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاط المتهم المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، و
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

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