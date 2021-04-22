استوليا على أموال العاملين بالخارج.. القبض على شقيقين بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني .





كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1٫000٫000) مليون جنيه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



