محافـظ المنوفية : توريد 6 آلاف طن قمح على مدار يومين



و من جانبه أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.





وجدير بالذكر أنه قد سبق وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأن الثلاثاء الماضي الموافق 20 إبريل هو أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقًا للقرار الوزاري وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبلغ سعر توريد القمح نقاوة 22،5 بسعر 705 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 بسعر 715 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23،5 بسعر 725 جنيه للأردب.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.