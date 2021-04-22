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محافـظ المنوفية : توريد 6 آلاف طن قمح على مدار يومين

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه ما تم توريده على مدار يومين من محصول القمح لموسم 2021 بلغ 6 ألاف و534 طن، مشيرا إلى انتظام عملية توريد محصول القمح ولا توجد معوقات في عملية التوريد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

و من جانبه أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وجدير بالذكر أنه قد سبق وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأن الثلاثاء الماضي الموافق 20 إبريل هو أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقًا للقرار الوزاري وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبلغ سعر توريد القمح نقاوة 22،5 بسعر 705 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 بسعر 715 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23،5 بسعر 725 جنيه للأردب.

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