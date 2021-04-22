الأموال العامة تضبط عاملا لاستيلائه على أموال البنوك بكشف حساب مزور



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بالتقدم بأوراق ومستندات لأحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لبنك آخر "على خلاف الحقيقة" يفيد بأن حسابه طرف البنك كمدين قيمته مبلغ مليون جنيه حتى يتمكن من الحصول على قرض قيمته مليون جنيه مصرى " على خلاف الحقيقة".





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بأنه قام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام برنامج " الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت، وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول علي القرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على المواطنين من راغبى الحصول عليها.



