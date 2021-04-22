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عضو بـ "الشيوخ": العاشر من رمضان ملحمة كشفت معدن المصريين

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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هنأ المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، موجهًا التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، وشهدائها الأبرار الذين بذلوا ويبذلون كل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على وطننا الغالي.

وقال الجندي، في بيان له، اليوم، إن العاشر من رمضان، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، لم تكن مجرد معركة عسكرية تمكنت فيها مصر من الانتصار على إسرائيل فقط، بل هي ملحمة تاريخية أعطت الدروس والعبر للعالم أجمع، وكشفت قدرة الشعب المصري على استرداد أرضه، وتلاحمه في أصعب الأوقات للدفاع عن وطنه بكل مايملك من غالي ونفيس.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا كبيرا وعظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في العاشر من رمضان، على جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعاد هذا الانتصار العزة والكرامة للمصريين والعرب، داعيًا الجميع لاستلهام روح هذا النصر في التلاحم والترابط والعمل بكل جهد للنهوض بهذا الوطن والحفاظ عليه من المخططات الإجرامية التى تسعي للنيل منه بشتى الطرق والوسائل.

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