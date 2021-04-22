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وزير التعليم يؤكد على عقد الامتحانات المجمعة وعدم تأجيلها

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تصريحات من أجل مواجهة الشائعات وأيضا من أجل عملية الامتحانات المستمرة خلال الايام الماضية والمقبلة.

قال الوزير: احذروا بعض المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسي في البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

وأضاف: أرجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتي هذه.

وأكد: الاشاعات هى صنيعة المغرضين اللذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالي اتمنى ان لا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية.

ونصح الطلاب قائلا: للمذاكرة من المنزل يوجد المكتبة الكاملة على يوتيوب لدروس السنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ويجب الاطلاع علي هذه المكتبة عليها فهى تغنيكم عن الدروس الخصوصية ونفقاتها وخطرها على الصحة وتوفر محتوى تعليمي شيق من أفضل المعلمين بتقنيات حديثة.

وحول امتحانات شهر إبريل لجميع سنوات النقل قال الوزير: منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

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