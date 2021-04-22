موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة

فاز الهلال على نظيره استقلال دوشنبة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وتقدم علي البليهي لصالح الهلال في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل استقلال عن طريق هانوموف في الدقيقة 38.

فيما سجل هتان باهبري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 52، قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وعزز الهلال صدارته لترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، بفارق بثلاث نقاط على استقلال دوشنبة صاحب المركز الثاني، فيما يأتي شباب الأهلي في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن أجمبك الأوزبكي صاحب المؤكز الرابع والأخير.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي:-

وسيكون الهلال على موعد مع نظيره الشباب يوم 7 مايو القادم، في تمام الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.