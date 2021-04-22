كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد خيتافي الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي على ملعب الكامب نو، غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

واستقر المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة خيتافي، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، مينغويزا، لينغليت.

خط الوسط: ديست، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري، جوردي ألبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.