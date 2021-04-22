Advertisements
كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد خيتافي الدوري الإسباني
الخميس 22/أبريل/2021 - 12:30 م
محمد سامي
Advertisements
يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي على ملعب الكامب نو، غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.
واستقر
المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيل الذي سيخوض
به مباراة خيتافي، وسيكون على النحو التالي:
حراسة
المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.
خط
الدفاع: جيرارد بيكيه، مينغويزا، لينغليت.
خط
الوسط: ديست، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري، جوردي ألبا.
خط
الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.
Advertisements