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"شاهد VIP" تطلق "توتة توتة": أول "أعمال شاهد الأصلية" المُوجّهة للأطفال ضمن مرحلة جديدة من الإنتاجات الأصلية للمنصّة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 في خطوة نحو مرحلةٍ جديدة من إنتاجاتها الأصلية، بدأت "شاهد VIP" - منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الإشتراك المنضوية تحت مظلة مجموعة "MBC"- منذ مطلع شهر رمضان الحالي بعرض الموسم الأول من سلسلة "توتة توتة"، أول "أعمال شاهد الأصلية" المُوجّهة للأطفال.

وإلى جانب كونها منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، تأتي هذه الخطوة لتعكس توجّهاً استراتيجياً تنتهجه "شاهد VIP" نحو إنتاج أعمالٍ أصلية تختصّ بالأطفال، ليُضاف بذلك هذا النمط الجديد إلى مكتبتها الخاصة بالمشاهدين الأصغر سناً، والتي تحفل بالعديد من العناوين الموجهة للصغار واليافعين والعائلات من خلال نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يمكن متابعتها تحت كل من: "محتوى الأطفال Kids" و"ديزني بالعربي"، و"عالم ديزني" و"أفلام ديزني"، و"Nickelodeon" وغيرها.

وفيما يخصّ السلسلة الجديدة "توتة توتة" بموسمها الأول، تشير الإعلامية دانية الشافعي، التي تتولّى مهمة رواية القصص التي تتضمنها السلسلة، إلى أن هذا العمل هو بمثابة برنامج تعليمي وترفيهي في آنٍ معاً، إذ تحاكي قصصه مستوى تفكير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات بطريقة سهلة وبسيطة وهادفة. وتضيف دانية المعروفة بخبرتها الطويلة في عالم برامج الأطفال التي أنتجتها "مجموعة MBC" خلال السنوات الماضية: "الإسم مُستوحى من كلمة (حدوتة)، وهي الحكايات التي ترويها الأمهات والجدّات للأطفال قبل النوم، أما الهدف من السلسلة فتنمية حب القراءة لدى الأطفال، وتوفير محتوى نوعي يقدّم لهم الرسائل الأخلاقية والاجتماعية الهادفة بطريقةٍ تتناسب مع التطوّر الرقمي والإلكتروني الذي نعيشه، في وقتٍ باتت فيه الأجهزة اللَوحية وغيرها من وسائل التكنولوجيا شغلاً شاغلاً لجيل اليوم".

وفيما يتميّز محتوى الأطفال واليافعين الموجود على منصة "شاهد VIP" بكونه آمناً بفضل معايير وميّزات الرقابة التي تُتيح متابعة عائلية بامتياز، يوفّر هذا المحتوى النوعي تجربة مُشاهَدة ترفيهية - تثقفية وتعليمية، في وقتٍ تتمتع الدبلجة العربية المُتاحة بخواص لغوية سليمة، مما يجعلها منبراً لصقل مهارات الأطفال بلغتهم العربية على نحوٍ يوازي تعليمهم المدرسي.

وبالعودة إلى "توتة توتة"، تختم دانية الشافعي بالإشارة إلى أن تجربتها الأخيرة "كانت أكثر من رائعة" على حدّ وصفها، موضحةً: "لَفَتني تفاعل الصغار واهتمام الأهالي ودعمهم لفكرة زرع قيَمنا في أبنائهم بشكل غير مباشر عبر تخصيص محتوى يلامس واقعنا وعاداتنا وتقاليدنا."

الجدير ذكره أن "شاهد VIP" تعتزم قريباً إطلاق موسم ثانٍ من سلسلة "توتة توتة" التي تعتمد أسلوباً لطيفاً ومريحاً لنفسية المشاهدين الصغار، حيث تبدأ الحلقات وتنتهي من داخل استوديو تم تصميمه على شكل غرفة نوم مجهّزة للأطفال، فيما توفّر تقنيات الأنيميشن الرائدة عالمياً التي تم استخدامها في الحلقات رديفاً بصرياً أساسياً في سرد الحكايا المستوحاة من كتب الأطفال العربية.



· يُعرض "توتة توتة" على "شاهد VIP" كل يوم خلال شهر رمضان، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت السعودية.

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