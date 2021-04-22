Advertisements

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements

كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء ، عن موقف محمود الخطيب رئيس النادى من بيع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نهاية الموسم الحالي.

وتراجع مستوى حسين الشحات بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، رغم حصوله على العديد من الفرص من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال مصدر بالأهلي، أن محمود الخطيب لا يفكر تماما في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدا أن صاحب القرار بشأن الراحلين والصفقات هو المدير الفني وليس رئيس النادي.

وأضاف، أن موسيماني يثق تماما في قدرات الشحات رغم تراجع مستواه بشكل كبير، لكنه يعلم مدى تأثيره داخل الملعب عندما يكون في حالته، ولا نية للتفكير في رحيله خلال الموسم المقبل بأي شكل من الأشكال.

وخسر الأهلي من سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

12:30 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر