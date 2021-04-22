الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء ، عن موقف محمود الخطيب رئيس النادى من بيع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نهاية الموسم الحالي.

وتراجع مستوى حسين الشحات بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، رغم حصوله على العديد من الفرص من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال مصدر بالأهلي، أن محمود الخطيب لا يفكر تماما في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدا أن صاحب القرار بشأن الراحلين والصفقات هو المدير الفني وليس رئيس النادي.

وأضاف، أن موسيماني يثق تماما في قدرات الشحات رغم تراجع مستواه بشكل كبير، لكنه يعلم مدى تأثيره داخل الملعب عندما يكون في حالته، ولا نية للتفكير في رحيله خلال الموسم المقبل بأي شكل من الأشكال.

وخسر الأهلي من سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.