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غدًا.. النجم خالد الصاوي ضيف "بيت للكل" في ثاني حلقاته

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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يستضيف غدًا الجمعة، برنامج "بيت للكل"، في ثاني حلقاته، النجم والفنان المصري خالد الصاوي.

كما تحتفل الحلقة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في العاشر من رمضان، والتي استعادت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة الأرض والكرامة، وقامت بتحرير أرض سيناء الغالية.

وتقدم الحلقة مشاهد وبطولات لتلك الانتصارات المحفورة في قلب كل مصري وعربي.

يذكر أن البرنامج يُبث فس العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يُذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين،   وأيضًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

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