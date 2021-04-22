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تفوق أبيض كاسح.. تاريخ مواجهات الزمالك والإنتاج الحربي قبل صدام الليلة

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:18 م
الزمالك والانتاج الحربي
الزمالك والانتاج الحربي
علاء خليف
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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الانتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة برصيد 12 نقطة.

ويتطلع فريق الزمالك لتحقيق الفوز على الانتاج الحربي وحصد النقاط الثلاث واستغلال تعثره غريمه الأهلي أمام سموحة أمس الأربعاء، للابتعاد بصدارة الدوري الممتاز، بينما يسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة ايجابية لتحسين مركزه في جدول المسابقة.

تاريخ مواجهات الزمالك والإنتاج الحربي

تقابل الزمالك مع الإنتاج الحربي في 20 مباراة سابقة (17 بالدوري – 3 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصارًا، مقابل انتصارين فقط للفريق العسكري، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 33 هدفًا في شباك الإنتاج الحربي، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

أول مباراة جمعت الزمالك مع الإنتاج الحربي كانت في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2009 – 2010، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 3 – 2.

ويعد أحمد جعفر ومحمود فتح الله ثنائي الزمالك السابق هما هدافي مواجهات الزمالك والانتاج الحربي وسجل كل منهما 3 أهداف في مباريات الفريقين السابقة.

ولم ينجح فريق الانتاج الحربي في تحقيق أي انتصار على الزمالك منذ 3 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ فوز الفريق العسكري بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز موسم 2016 / 2017.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الجولة 27 من بطولة الدوري الموسم الماضي وفاز الزمالك بهدف دون رد.

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