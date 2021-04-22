وزير الإعلام يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان

بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.





وجاء نص البرقية كالتالي:





بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب الشرف والعزة والكرامة.





سيستمر تاريخ العاشر من رمضان شاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين على تحدي كل مستحيل.



