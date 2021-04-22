السيسي: العاشر من رمضان ذكرى غالية تعكس عبقرية العسكرية المصرية





وتابع: إنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.. كل عام وأنتم بخير.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للقوات المسلحة ورجال الشرطة والشهداء بمناسبة ذكري انتصار العاشر من رمضان.وقال الرئيس السيسي، عبر الصفحة الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "قيس بوك": "تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".