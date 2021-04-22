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تحرير 18 محضر إشغال وتنفيذ 23 إزالة فورية خلال حملة بالمنوفية

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكثيف حملاتها التموينية علي الأسواق والمخابز ومنافذ السلع التموينية للتأكد من صلاحية السلع وضبط الأسعار، وكذا تكثيف حملات الإشغالات لإزالة كافة التعديات علي الطرق وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
حيث شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم أمس حملة تفتيش ليلية علي المحال التجارية لفحص الأوراق والمستندات الخاصة برخص المحلات وتراخيص الإعلانات بشارع الجلاء البحري، وكذا تم شن حملة إشغالات لازالة كافة التعديات بشارع عمر أفندي وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال، وتنفيذ 23 إزالة فورية بالشارع.
كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع مكتب التموين بالمرور علي منافذ بيع السلع التموينية، وذلك للإطمئنان من توافر السلع التموينية خلال شهر رمضان والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج والإعلان عن الأسعار حفاظًا علي حقوق المواطنين.
وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بمتابعة مشروعات تطوير وتأهيل الطرق بنطاق المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال الرصف بطريق القناطر – شبين الكوم بنطاق الوحدة المحلية بكفر الخضرة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 900 م ووضع الطبقة الأخيرة بالجانب الأيسر اتجاه الباجور من أول كوبري سمان حتى مدخل قرية الخضرة تنفيذ شركة السلام إنترناشونال.
كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء مساء أمس بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بطريق النصر " جسر المشروع " وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق، فيما قامت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمتابعة أعمال رصف شارع نقطة الشرطة بقرية الماي، بالإضافة الي متابعة أعمال رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بقرية مليج، وكذا صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق دكما - شبراباص بالماي وطريقي بحر سيف والجنابية ببخاتى.

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