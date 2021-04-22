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علي غملوش مديراً لأعمال "شاهد" الأصلية

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت منصة شاهد، عن تعيين علي غملوش مديرًا لأعمال شاهد الأصلية (Shahid Originals) بداية من 21 فبراير الماضي.
 
وتمتد خبرة علي غملوش، في العمل مع مجموعة قنوات MBC لمدة تزيد عن تسع سنوات تقريبًا، حيث بدأ العمل في MBC كرئيس تحرير لمجموعة من البرامج من ضمنهم برنامج Arab Idol ثم تولى بعد ذلك منصب مدير أول لأعمال "شاهد واي إيه" الأصلية (Shahid Ya)  ثم تم تعيينه مديرًا لأعمال شاهد الأصلية بصفة عامة.
 
وقبل عمله بمجموعة MBC خاض غلموش تجارب عديدة في مجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا وشركات صناعة المحتوي الرقمي.
علي غملوش مديراً لأعمال "شاهد" الأصلية
علي غملوش مديراً لأعمال "شاهد" الأصلية

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