Advertisements

برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
وقع الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب برتوكول تعاون مشترك بن كلية الهندسة بجامعة المنصورة وشركة المقاولون العرب

وذلك خلال استقبال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المهندس سيد فاروق رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب
و يشمل بروتوكول التعاون فى مجالات التدريب واستخدام أحدث الأجهزة المعملية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة فى مجال التشييد والبناء بكافة أنواعه والاستفادة من المعامل الخدمية والبحثية للطرفين فى إجراء اختبارات مشتركة للوصول إلى أفكار وابتكارات جديدة فى المجال الهندسى والعمل وفقًا لأحدث المواصفات والأكواد المحلية والعالمية خاصة فى مجال الرصف بأنواعه وإجراء برامج تدريبية ودورات متخصصة مشتركة فى مجال التشييد فى التخصصات المختلفة (طرق خرسانة ـ ميكانيكا التربة والأساسات) تدريب طلاب الكلية بمواقع الشركة المختلفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية والاشتراك والتعاون فى المؤتمرات البحثية المحلية والعالمية للاطلاع على الجديد فى مجالات التعاون المشترك.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور شريف البدوى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، المهندسة مفيدة علام المشرف على قطاع المعامل والتطوير بشركة المقاولون العرب.
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية
برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

الخطيب يحسم مصير حسين الشحات مع الأهلي

12:30 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر