برتوكول تعاون بين "هندسة المنصورة" و"المقاولون العرب" في مجالات التدريب والأبحاث العلمية

وقع الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب برتوكول تعاون مشترك بن كلية الهندسة بجامعة المنصورة وشركة المقاولون العرب



وذلك خلال استقبال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المهندس سيد فاروق رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب

و يشمل بروتوكول التعاون فى مجالات التدريب واستخدام أحدث الأجهزة المعملية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة فى مجال التشييد والبناء بكافة أنواعه والاستفادة من المعامل الخدمية والبحثية للطرفين فى إجراء اختبارات مشتركة للوصول إلى أفكار وابتكارات جديدة فى المجال الهندسى والعمل وفقًا لأحدث المواصفات والأكواد المحلية والعالمية خاصة فى مجال الرصف بأنواعه وإجراء برامج تدريبية ودورات متخصصة مشتركة فى مجال التشييد فى التخصصات المختلفة (طرق خرسانة ـ ميكانيكا التربة والأساسات) تدريب طلاب الكلية بمواقع الشركة المختلفة والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية والاشتراك والتعاون فى المؤتمرات البحثية المحلية والعالمية للاطلاع على الجديد فى مجالات التعاون المشترك.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور شريف البدوى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، المهندسة مفيدة علام المشرف على قطاع المعامل والتطوير بشركة المقاولون العرب.

