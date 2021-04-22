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منى زكي في "لأول مرة" على إينرجي: هذا العمل عرف الجمهور بي

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت الفنانة منى زكي، ضيفة في برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، ومن تقديم وإعداد إيناس سلامة الشواف.

وكشفت زكي خلال اللقاء عن عدد من الأمور التي حدثت لها لأول مرة، وقالت: "أحب الأشخاص الذين يتذكرون الماضي ولكن لا يحاصرون أنفسهم به، فأنا من مؤيدي مقولة “عدم محاصرة النفس في جانب معين”.

وعن مشوارها واللحظات التي مرت عليها، قالت: "أن حلاوة المشوار الذي يعيشه الإنسان في اللحظات المختلفة التي تمر عليه، أنا شخص أحب أن أعيش تجربة أول مرة في كل حاجة مثل أول يوم تصوير، أول مرة أقف على المسرح وغيرها من اللحظات".

وكشفت زكي خلال الحوار عن ماذا فعلت جائحة كورونا في العالم، فقالت: "جائحة كورونا العام الماضي، أخرجت من الناس أحسن وأفضل الأمور، وفي جانب آخر أخرجت أسوء ما فيهم، فهي كشفت الكثير عن كل شخص".

وأكملت حديثها: "أول شخص أذهب له في لحظات الفرح والدتي، زوجي، اخواتي، ولكن في لحظات الحزن هناك صديقة واحدة فقط، بينما أول مشروب اعتمد عليه فور الاستيقاظ هو القهوة".

وتابعت عن الأمور التي تفعلها لأول مرة في حياتها، قالت: "أول مكان تصوير أتواجد به كان في مبني التليفزيون المصري استديو 10 مع المخرج اسماعيل عبدالحافظ، بينما أول مشهد كان في مسلسل العائلة مع طارق لطفي، فيما كان أول عمل مفضل قدمته كانت مسرحية بالعربي الفصيح"، وأكملت: "أول عمل الناس تعرف شكلي منه مسلسل اهالينا، وبعدها صعيدي في الجامعة"

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