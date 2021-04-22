منى زكي في "لأول مرة" على إينرجي: هذا العمل عرف الجمهور بي

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منى زكي في "لأول مرة" على إينرجي: هذا العمل عرف الجمهور بي
الخميس 22/أبريل/2021 - 12:37 م
الفجر الفني
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حلت الفنانة منى زكي، ضيفة في برنامج لأول مرة، على راديو إينرجي، ومن تقديم وإعداد إيناس سلامة الشواف.
وكشفت زكي خلال اللقاء عن عدد من الأمور التي حدثت لها لأول مرة، وقالت: "أحب الأشخاص الذين يتذكرون الماضي ولكن لا يحاصرون أنفسهم به، فأنا من مؤيدي مقولة “عدم محاصرة النفس في جانب معين”.
وعن مشوارها واللحظات التي مرت عليها، قالت: "أن حلاوة المشوار الذي يعيشه الإنسان في اللحظات المختلفة التي تمر عليه، أنا شخص أحب أن أعيش تجربة أول مرة في كل حاجة مثل أول يوم تصوير، أول مرة أقف على المسرح وغيرها من اللحظات".
وكشفت زكي خلال الحوار عن ماذا فعلت جائحة كورونا في العالم، فقالت: "جائحة كورونا العام الماضي، أخرجت من الناس أحسن وأفضل الأمور، وفي جانب آخر أخرجت أسوء ما فيهم، فهي كشفت الكثير عن كل شخص".
وأكملت حديثها: "أول شخص أذهب له في لحظات الفرح والدتي، زوجي، اخواتي، ولكن في لحظات الحزن هناك صديقة واحدة فقط، بينما أول مشروب اعتمد عليه فور الاستيقاظ هو القهوة".
وتابعت عن الأمور التي تفعلها لأول مرة في حياتها، قالت: "أول مكان تصوير أتواجد به كان في مبني التليفزيون المصري استديو 10 مع المخرج اسماعيل عبدالحافظ، بينما أول مشهد كان في مسلسل العائلة مع طارق لطفي، فيما كان أول عمل مفضل قدمته كانت مسرحية بالعربي الفصيح"، وأكملت: "أول عمل الناس تعرف شكلي منه مسلسل اهالينا، وبعدها صعيدي في الجامعة"
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