بايدن يعلن عن تعهدات جديدة للولايات المتحدة في قمة المناخ

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جوبايدن، سيعلن في قمة المناخ عن تعهدات جديدة للولايات المتحدة أهمها خفض الانبعاثات الغازية.

وتعد قمة المناخ التي تقودها الولايات المتحدة جزءًا من مبادرات إدارة بايدن لإظهار التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق باريس.





وكشف الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة المناخ التي تنظمها الولايات المتحدة.