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امرأة ثانية تترشح لانتخابات الرئاسة السورية

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:51 م
سوريا
سوريا
وكالات
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تقدمت ناهد الدباغ، بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون ثاني امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا، وفقًا لرئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.

 

وقال رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ، في جلسة للبرلمان السوري اليوم الخميس، إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا، بتقديم 5 طلبات ترشح جديدة هذا اليوم، من كل من: أحمد يوسف عبد الغني، وناهد أنور الدباغ، ومحمد صالح اسعد الحاج عبد الله، وعبد الحنان خلف البدوي، ومحمود أحمد مرعي.

 

 وقد ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية إلى أحد عشر مرشحا، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد.

 

وكانت ناهد الدباغ، تعد ثانية امرأة تتقدم بطلب لهذا المنصب بعد فاتن نهار التي أعلن رئيس المجلس أول أمس أنها تقدمت بطلب ترشح.

 

وتقدمت فاتن علي نهار، بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

 

يذكر أن المتقدمين العشرة بحاجة إلى تأييد من 35 عضوا في مجلس الشعب كي يصبحوا مرشحين، يخوضون انتخابات الرئاسة.

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ناهد الدباغ فاتن علي نهار سوريا امرأة ثانية الانتخابات السورية

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