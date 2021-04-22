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رئيس بيلاروسيا يتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن توثيق العلاقات بين البلدين

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
منار طارق
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من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي، اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول تكامل أوثق بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين.

يأتي الاجتماع بعد مزاعم عن مؤامرة فاشلة لاغتيال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والتي يُزعم أنها تنطوي على حصار لعاصمة البلاد وانقطاع التيار الكهربائي وهجمات إلكترونية. واعتقلت الأجهزة الأمنية البيلاروسية والروسية مدبري الانقلاب المزعومين في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

أصبح لوكاشينكو يعتمد بشكل متزايد على الدعم المالي والسياسي لروسيا بعد شهور من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه، وزادت زيارته لموسكو من التوقعات بأنه قد يقبل دفع الكرملين من أجل اتحاد أقوى. وزادت مثل هذه التكهنات خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلن أنه يستعد لاتخاذ أحد أهم القرارات في حكمه الذي دام أكثر من ربع قرن.

قاوم الزعيم البيلاروسي الاستبدادي، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، المحاولات الروسية السابقة لتشكيل تكامل أوثق بين البلدين وضغط موسكو لفتح قاعدة عسكرية في بيلاروسيا، واعتبرها جزءًا من جهود موسكو لإخضاع جارتها. لكن تراجعت مواقف لوكاشينكو وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه، والتي اندلعت بعد إعادة انتخابه لولاية سادسة في المنصب في تصويت في أغسطس والذي اعتبرته المعارضة مزورًا. قامت السلطات بقمع المتظاهرين بقسوة، واعتقلت أكثر من 34 ألف شخص وضربت الكثيرين.

وقد فرت أبرز شخصيات المعارضة من بيلاروسيا أو تم سجنها منذ ذلك الحين. وردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا.

صعدت واشنطن يوم الإثنين العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ألغت الترخيص الذي سمح بمعاملات مع تسع شركات كبرى مملوكة للدولة في بيلاروسيا منذ عام 2015. ومن بينها شركة النفط Belneftekhim، التي تمثل 30٪ من الناتج الصناعي للبلاد.

وسط الضغط الغربي، اقترب لوكاشينكو من روسيا. وزعم أن الولايات المتحدة كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة - وهو ادعاء رفضه البيت الأبيض. وفي خطاب القاه يوم الأربعاء، انتقد بوتين بشدة الغرب لفشله في إدانة محاولة الانقلاب المزعومة. وقال ان: "ممارسة تنظيم الانقلابات والتخطيط لاغتيالات سياسية لكبار المسؤولين تتجاوز كل الحدود".

ورفضت سفياتلانا تسيخانوسكايا، المنافس الرئيسي للمعارضة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا والتي انتقلت إلى ليتوانيا بعد التصويت تحت ضغط رسمي، ادعاء الانقلاب باعتباره "استفزازًا واضحًا لوكالات الأمن الروسية والبيلاروسية".

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