الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأهالي عزبة بريك بالمنوفية

أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأهالي (عزبة بريك بمركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.





كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (لعدد 4 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة) وكذا (مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحل إقامته بالقاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.





كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.





ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



