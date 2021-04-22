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ناجي شهود: كل المصريين شاركوا في خطة خداع الإسرائيليين بـ10 رمضان (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيل أكتوبر لم يكن فقط القوات المسلحة، وإنما شعب مصر بأكمله من شباب وشيوخ، وعلما، وفلاحين، حيث أن القوات المسلحة تعتبر أذرع شعب مصر.

وأشارت "أبو عميرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن كل المصريين شاركوا في خطة خداع الإسرائيليين في حرب أكتوبر، مضيفا أن مصر ادركت بعد نكسة 67 أن الشعب المصري هو الذخيرة الحقيقة التي تمتلكها.

ولفت اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن قرار حرب تم اتخاذه في "68-69" وليس في "73-74"، معلقا: "لا الدين ولا العرض ولا الأرض فيهم هزار عند المصريين".

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