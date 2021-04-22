ناجي شهود: كل المصريين شاركوا في خطة خداع الإسرائيليين بـ10 رمضان (فيديو)

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيل أكتوبر لم يكن فقط القوات المسلحة، وإنما شعب مصر بأكمله من شباب وشيوخ، وعلما، وفلاحين، حيث أن القوات المسلحة تعتبر أذرع شعب مصر.





وأشارت "أبو عميرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن كل المصريين شاركوا في خطة خداع الإسرائيليين في حرب أكتوبر، مضيفا أن مصر ادركت بعد نكسة 67 أن الشعب المصري هو الذخيرة الحقيقة التي تمتلكها.



