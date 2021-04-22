انتصار السيسي: ذكرى العاشر من رمضان تعكس القيمة الغالية لمصر

عقبت السيدة إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذكرى انتصار العاشر من رمضان، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك.





وكتبت انتصار، اليوم الخميس: "نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين".



