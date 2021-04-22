تعرف على أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "المداح"



شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، أحداث متصاعدة حيث حرص حماده، عقب عودته من القاهرة على زيارة منال والتي تجسد دورها الفنانه دنيا عبد العزيز، ورحاب الممثلة نسرين طافش، وذلك لتقديم واجب العزاء في والدهما.



ثم ذهبت رحاب، إلى منزل حماده هلال، لمقابلته وللحديث معه لأن عندما ذهب إليها لتقديم واجب العزاء لم تستطع مقابلته لأنها كانت نائمة وقت زيارته.



ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.