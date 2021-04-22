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الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سيدة بالإسكندرية

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة فتاة مجهولة فـى العقد الثالث من العمر، أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص.


أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بالبحيرة) وأن وراء إرتكاب الواقعة (زوجها، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية ).


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما وقيامه بإستدراجها لمكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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