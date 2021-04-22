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في اليوم العالمي للأرض.. وزارة البيئة توجه نصيحة مهمة للمواطنين

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اليوم العالمي للأرض 2021، نصيحة مهمة للمواطنين للحفاظ على حياة الأرض ومواردها.

وقالت الوزارة من خلال انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بفيس بوك: "نحن بحاجة الي توقف عن كل الأعمال التي قد تؤدي الي انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ علي التنوع البيولوجي والإنسانية".

وفي ذات السياق، تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمي للأرض ٢٢ ابريل الجاري من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.

ودعت فؤاد بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعي لإنقاذ كوكبنا الأرض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط. مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم فى انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام. وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.

كما دعت وزيرة البيئة المواطنين الى تقليل استهلاك البلاستيك في حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة الى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في هذا الشأن.

وأكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الاعمال الى تؤدى الى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية، لافتة انه من العوامل التى يمكن ان تؤدى الى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الانسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجي يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه. فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام. 

جدير بالذكر ان اليوم العالمي للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 دولة حول العالم.

في اليوم العالمي للأرض.. وزارة البيئة توجه نصيحة مهمة للمواطنين
في اليوم العالمي للأرض.. وزارة البيئة توجه نصيحة مهمة للمواطنين

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