محافظ الإسكندرية: رصف 9 شوارع في حي العجمي بتكلفة 7 ملايين جنيه

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجارى، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.



وأكد الشريف، أنه جارى العمل على رصف 9 شوارع بنطاق حى العجمى بتكلفة تقدر بـ7 مليون جنيه وهى: "شارع معهد العلوم الإدارية، وشارع مستشفى فاروق، وشارع مسجد نصر العرب، واستكمال شارع البستان، وشارع إبراهيم عثمان، وشارع اللوادر، وشارع المرور، وشارع قباء وتفرعاته، وشارع لوروا"، والتى من المقرر الانتهاء منها وفقا للخطة الاستثمارية فى 30 يونيو 2020.