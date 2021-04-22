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بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بجنوب بورسعيد.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألف و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن391 طن.

ووجه المحافظ، مديريتي التموين والزراعة، خلال جولته بالحقل، بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين، طبقًا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، ومشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد
بدء موسم حصاد القمح بالحقول الزراعية ببورسعيد

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