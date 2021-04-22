بمناسبة عيد تحرير سيناء.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021م، وقرب إحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2021، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم ومشاركتهم مختلف المناسبات.



قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارتين إستثنائيتين) إعتبارًا من يوم الإثنين 2642021م وحتى يوم الإثنين الموافق 1052021م على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.