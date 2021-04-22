عاجل .. البنك المركزي يسمح بتلقي التحويلات من الخارج عبر حسابات "المحمول"

كشف البنك المركزي المصري من خلال الاصدار الثالث قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة المحمول، عن السماح لمستخدمي هذا النظام بتلقي التحويلات من الخارج.

وأوضح البنك المركزي في تعليماته للبنوك أنه يسمح للعملاء التى لديهم حساب هاتف محمول بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية على أن يتم إضافتها إلى الحساب بالجنيه المصري، مشيرا إلى أن تلك الخدمة تقتصر على الأشخاص الطبيعيين، وأن يسمح بها للعملاء بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة تتعلق بغسل الأموال.

وشدد البنك المركزي أنه يتعين على البنوك عند إضافة قيم التحويلات إلى حساب الهاتف المحمول، التحقق من عدم إدراج طرفي التحويل بالقوائم السلبية المحلية والدولية واي قوائم أخرى يراها البنك ضرورة الرجوع إليها.

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن اعتماد إصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والتي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

سمح البنك المركزي من خلال الاصدار الثالث، للبنوك على فتح حسـاب هاتـف محمـول لعملائها مشددا على أنه يقتصر فتح حسابات هاتف المحمول للأشخاص الحاصلين على الجنسية المصرية، ويحق للشخص الواحد فتح ثلاث حسابات، على أن يكون لكل رقم محمول حساب واحد فقط.