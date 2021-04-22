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جامعة الإسكندرية ثالثا في تصنيف THE البريطاني 2021

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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حققت جامعة الإسكندرية تقدمًا في الإصدار الثالث لتصنيف THE البريطاني 2021 لتأثير الجامعات، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، إن الجامعة صنفت في المركز الثالث محليًا وفي الشريحة 301 - 400 عالميًا من بين 1115 جامعة من 94 دولة.

وأضاف قنصوه، أن التصنيف البريطاني وضع جامعة الإسكندرية في أعلى قائمة ثلث جامعات العالم المقيمة هذا العام، لتميزها وتحقيقها 12 هدفًا للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح فى النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

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