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وزير الدفاع الروسي يصل إلى القرم لحضور مناورات عسكرية كبيرة

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:14 م
وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي
وكالات
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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إلى القرم لحضور مناورات عسكرية كبيرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام روسية.

 

وفي وقت سابق، حذرت روسيا، الولايات المتحدة لضمان بقاء سفنها الحربية بعيدة عن شبه جزيرة القرم "لمصلحتها"، ووصفت انتشارها في البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف إلى اختبار الأعصاب الروسية.

 

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ومن المقرر أن تصل سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود هذا الأسبوع وسط تصعيد للقتال في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات الحكومية مع القوات المدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه اسفر عن مقتل 14 ألف شخص.

 

يأتي هذا الانتشار في الوقت الذي يدق فيه الغرب ناقوس الخطر بشأن ما يقول إنه حشد كبير وغير مبرر للقوات الروسية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. قالت روسيا إنها تحرك قواتها بالشكل الذي تراه مناسبًا، بما في ذلك لأغراض دفاعية.

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