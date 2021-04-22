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غدًا.. قطع المياه عن 7 مدن وقرى بغرب الإسكندرية ومطروح

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 7 مدن وقرى غربي المحافظة ومطروح، غدًا الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة في كهرباء محطات وروافع جنوب الإسكندرية.

أوضحت الشركة، في بيان، أنه سيجرى قطع المياه عن "مدينة العامرية وقراها، برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير والعشر ألاف والبستان، مدينة الحمام والساحل الشمالي"، وذلك من الساعة السابعة صباح غدًا الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر صباحا.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما ينتج عنه قطع التيار الكهربائي عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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