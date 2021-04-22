الليلة بـ9 آلاف جنيه.. مستشفيات خاصة بالبحر الأحمر تستغل أزمة كورونا

آلام ورعب شديد يتعرض لها مريض فيروس كورونا، بعد تعرضه للإصابة بجانب حالة من الهلع التى تصيب الأسرة التى يصب أحد أفرادها بالوباء اللعين، ويبحث مريض كورونا هو وذويه على من يحنوا عليه بكلمة أمل لكى يكسر حاجز الخوف التى تملاء قلوب الأسرة.



ورغم الدور الذى تقوم به مستشفيات العزل بوزارة الصحة والعامة والمركزية، فى مواجهة وباء ينشر فى أنحاء العالم، ويسعى الجميع فى إنقاذ الإنسانية، ويفترض أن يقوم القطاع الخاص الطبى بمحافظة البحر الأحمر وجميع محافظات الجمهورية بدور خدمى يحقق أرباحا، لكن لا يتحول هؤلاء إلى مصاصى دماء يتاجرون بآلام المرضى بالخدمة الطبية ويبتزون المرضى.



فى ظل تفشى فيروس كورونا بشكل كبير وتصاعد لهجمات الفيروس، تقوم المستشفيات العامة والحميات والمركزية داخل محافظة البحر الأحمر، بدورها فى استقبال الحالات التى تحتاج لعزل فى المستشفى أو رعاية مركزة وأكسجين، أو تقدم بروتوكولات العلاج المنزلى للحالات الأخف، وهناك بعض المرضى يلجأون إلى المستشفيات الخاصة، والتى يفترض أن تقوم بدورها للتخفيف عن المستشفيات العامة، لكن الواقع ليس كذلك كما يتخيل البعض.





تستمر قصص تجار الأزمة، وأغنياء الوباء، فى بعض المستشفيات الخاصة والمعامل، أو حتى الصيدليات، ممن يسحبون أو يحصلون على أدوية بروتوكولات العلاج ويبيعونها فى سوق موازية، أو الشركات التى ضاعفت أسعار أسطوانات الأكسجين أربعة أو خمسة أضعاف منذ بداية الأزمة.



ورغم وجود قرارات تلزم المستشفيات الخاصة بعلاج الحالات المؤكدة بأسعار معقولة فإن بعض من هذه المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر لم تلتزم بالقرارات وتبالغ فى أسعار تقديم الخدمة الطبية، بالرغم من أن الدولة فى مواجهة كورونا فى حالة طوارئ، ومن حق الأجهزة المعنية بالمحافظة اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى الغلق وإلغاء التراخيص أو إدخال المستشفيات داخل نظام العلاج والمواجهة للفيروس.





ومازالت مأساة من أصابهم الفيروس اللعين فى مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة تتكرر قصص رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى قبل أن يسدد المريض مبالغ مالية طائلة وصل بعض المستشفيات فيها تسعير الليلة الواحدة 9 ألف جنيها مقدما، وهو ما يعد استغلالا يضع فاعله تحت طائلة القانون، ومن المفترض التحقيق فى شكاوى المرضى الذين تعرضوا لهذا الاستغلال واتخاذ إجراءات صارمة تجاه تجار الأزمة، وبعض المستشفيات لا تفرض مباشرة لكنها تعلن عدم وجود غرف للعزل، وتفتح أبوابا خلفية للتفاوض والاتجار فى الخدمة الصحية.





وتبدو المستشفيات الخاصة بمحافظة البحر الأحمر خارج نطاق أى سيطرة، وتتعامل وأن كل من يتعامل معها من زوى الأملاك ورؤوس الأموال، وبعض هذه المستشفيات تبالغ فى أسعار الخدمة، وهو أمر مخالف فى الوقت العادى وجريمة فى أوقات الطوارئ.



فى الموجة الأولى تدخلت الحكومة لتحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وبقيت الأسعار مضاعفة، وتم فتح الأبواب الخلفية وهناك قصص تكشف عن جشع ومبالغة من قبل المستشفيات الخاصة، وانضمت بعض المعامل ومراكز الأشعة إلى اللعبة التى تستغل أزمة الوباء، من خلال رفع أسعار التحاليل والأشعة، وهو استغلال للأزمة يتجاوز الجريمة إلى ما يعتبر نوعا من المافيا.





وقال العديد من أهالى محافظة البحر الأحمر، ممن تعرض بعض من أهاليهم وذويهم بالإصابة بفيروس كورونا، نطالب الأجهزة المعنية بالمحافظة الرقابة الصارمة على هذه المستشفيات، مؤكدين نحن فى مواجهة وباء ويفترض تطبيق كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة الفيروس بمواجهة فيروس مافيا المستشفيات والمعامل الخاصة المستغلين أزمة الوباء.