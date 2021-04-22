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أجهزة الأمن تداهم مطبعة وتضبط داخلها كتب دراسية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داهمت أجهزة الأمن مطبعة بمدينة 6 أكتوبر، وعثر داخلها على كميات كبيرة من الكتب الدراسية المقلدة، والمنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

ووردت معلومات تفيد قيام إحدى المطابع بنطاق محافظة "الجيزة" بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تقليد الكتب الدراسية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة)، إذ قام المذكور بإدارة مطبعة - بدون ترخيص - كائنة بدائرة القسم، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى الذي تخصص في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية دون الحصول على تفويضات أو أُذون كتابية من الجهات المختصة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد مختلفة- كمية من نماذج الامتحانات المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية لمراحل دراسية مختلفة).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تقليد المطبوعات المختلفة من كتب دراسية وعلامات تجارية.

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