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المركزي يمنح البنوك 6 شهور لتوفيق أوضاعهم مع قواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول الجديدة

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:25 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد عصام
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ألزم البنك المركزي المصري، البنوك  الحاصلة على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع باستخدام  الهاتف المحمول مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعهم مع القواعد الجديدة التي أعلن عنها في الأصدار الثالث.

 

وأكد البنك المركزي أن عدم توفيق البنوك أوضاعها مع القواعد الجديدة، ة قـد يـؤدي إلى إلغـاء رخصة تقديـم خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الممنوحة للبنك مسبقا.

 

وأشار البنك المركزي أن على البنوك التي ترغب في تقديم خدمات الدفع باستخدام المحمول لعملائها أن تتقدم بطلب للبنك المركزي، الذي يقرر الموافقة عليه أو رفضه في ضوء تقرير اختبار الاختراق الذي تم على بيئة التشغيل قبل إطلاق الخدمة.

 

 وكان البنك المركزي اعلن أنه إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة فى 18 إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.


 

 

 

 

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