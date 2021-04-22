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العاشر من رمضان.. شاهد على ملحمة مصرية ضد الكيان الصهيوني

الخميس 22/أبريل/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يستعيد الشعب المصري في يوم العاشر من رمضان كل عام، ذكرى الملحمة التاريخية ضد الكيان الصهيوني، باسترداد الأرض وقهر المستحيل.

ويرصد "الفجر"، الملحمة التاريخية التي شهدها يوم العاشر من رمضان بالانتصار على العدو الصهيوني.

انتصارات الجيش المصري
 
حقق الجيش المصري، انتصارًا كبيرًا يشهده التاريخ في العاشر من رمضان، باستعادة أرض سيناء، وقهر العدو الإسرائيلي، بعبور خط القناة.

وفي الساعة الثانية ظهرًا، نفذ أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات التي استهدفت المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

وبدأت المدفعية المصرية، بعد عبور الطائرات بخمس دقائق بقصف التحصينات والأهداف الإسرائيلية الواقعة شرق القناة بشكل مكثف تحضيرًا لعبور المشاة.

عبور القناة

وقامت المدفعية بالضرب المباشر على مواقع خط بارليف لتأمين عبور المشاة من نيرانها، ليعبر 2000 ضابط و30 ألف جندي من خمس فرق مشاة، واحتفظوا بخمسة رؤوس كباري واستمر سلاح المهندسين في فتح الثغرات في الساتر الترابي لإتمام مرور الدبابات والمركبات البرية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بذكرى العاشر من رمضان التي يتم الاحتفال بها اليوم.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وتابع الرئيس: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة، كل عام وأنتم بخير".

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